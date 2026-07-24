Jangan Ngaku Berkelas dan Memiliki Selera Bagus Jika 9 Hal Ini Tidak Ada di Rumah Anda

Ilustrasi, orang berkelas dan memiliki selera yang bagus. Magnific/ magnific.



JawaPos.com - Sering kali kesan berkelas dan selera seseorang tercermin dari rumahnya.



Tidak hanya ruangan yang ditata dengan harmonis atau dekorasi yang dipilih secara cermat, ada juga hal yang biasa dimiliki orang berkelas dan berselera tinggi di dalam rumahnya.



Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Jumat (24/7), berikut ini sembilan hal yang sering ditemukan di dalam rumah orang yang berkelas dan memiliki selera bagus.

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1. Bunga Segar



Mereka yang berkelas dan memiliki selera bagus biasa menggunakan bunga segar untuk menciptakan suasana nyaman dalam rumah.



Meski membeli buket bunga tidak murah, tapi itu tidak menghalangi mereka.



Mereka melihat bunga tidak hanya menerangi ruangan, tapi juga membuat orang di dalamnya merasa lebih baik.



Itu sebabnya memajang bunga segar dalam rumah penting bagi mereka, meski terkadang kurang praktis.



2. Memadukan Furnitur Antik ke Dalam Gaya Modern



Menempatkan barang-barang warisan keluarga di sekitar rumah atau memiliki bakat berburu barang-barang antik meski butuh sedikit perbaikan adalah syarat dari orang berkelas dan berselera tinggi.



Furnitur antik sering kali menjadi pilihan orang-orang berkelas dan memiliki selera bagus karena dianggap tidak mengikuti tren, abadi, serta tidak terasa seperti sekadar pengganti.



3. Pencahayaan Hangat dan Lembut



Mereka yang berkelas dan seleranya bagus cenderung ingin menciptakan lingkungan rumah yang nyaman, misalnya dengan menggunakan lampu atau pencahayaan yang hangat dan lembut.



Pencahayaan yang demikian membuat semua orang lebih rileks dan itu yang mereka inginkan.



4. Menggunakan Toples Penyimpanan yang Fungsional dan Menarik



Mereka dengan selera terbaik lebih memilih menyimpan barang-barang, pasta, atau sereal ke dalam toples penyimpanan yang serasi dan estetik daripada hanya menyimpannya dalam kotak kardus, wadah, atau kemasan bawaan.



Ini membuat setiap barang yang disimpan lebih enak dilihat sekaligus meningkatkan keseluruhan tampilan ruangan.



5. Memajang Buku-Buku Kesayangan



Rak buku adalah salah satu bagian paling menarik dilihat di rumah seseorang.



Memajang buku-buku kesayangan menunjukkan kepada para tamu bahwa penghuni rumah memiliki dahaga akan pengetahuan yang tidak dapat dipuaskan oleh layar.



Tapi, perlu diingat, koleksi buku yang terlihat belum pernah disentuh justru memberikan efek yang berbeda.



6. Menggunakan Dispenser Sabun Cair Isi Ulang



Seseorang yang menggunakan dispenser sabun cair isi ulang tanpa sadar menunjukkan kepedulian terhadap ruang dan lingkungan.



Inilah yang sering ditemukan di rumah orang berkelas dan memiliki selera bagus dalam kamar mandinya selain handuk lembut dan pernak-pernik yang dipilih dengan cermat.



7. Menggunakan Aroma Lilin Beraroma Ringan



Setiap rumah memiliki aromanya sendiri yang tergantung dari lingkungan dalam rumah.



Menambahkan sesuatu ekstra yang membuatnya lebih harum menunjukkan bahwa seseorang benar-benar ingin ruangannya terasa nyaman.



Mereka yang berkelas dan memiliki selera bagus biasa menggunakan bunga segar untuk menciptakan suasana nyaman dalam rumah.Meski membeli buket bunga tidak murah, tapi itu tidak menghalangi mereka.Mereka melihat bunga tidak hanya menerangi ruangan, tapi juga membuat orang di dalamnya merasa lebih baik.Itu sebabnya memajang bunga segar dalam rumah penting bagi mereka, meski terkadang kurang praktis.Menempatkan barang-barang warisan keluarga di sekitar rumah atau memiliki bakat berburu barang-barang antik meski butuh sedikit perbaikan adalah syarat dari orang berkelas dan berselera tinggi.Furnitur antik sering kali menjadi pilihan orang-orang berkelas dan memiliki selera bagus karena dianggap tidak mengikuti tren, abadi, serta tidak terasa seperti sekadar pengganti.Mereka yang berkelas dan seleranya bagus cenderung ingin menciptakan lingkungan rumah yang nyaman, misalnya dengan menggunakan lampu atau pencahayaan yang hangat dan lembut.Pencahayaan yang demikian membuat semua orang lebih rileks dan itu yang mereka inginkan.Mereka dengan selera terbaik lebih memilih menyimpan barang-barang, pasta, atau sereal ke dalam toples penyimpanan yang serasi dan estetik daripada hanya menyimpannya dalam kotak kardus, wadah, atau kemasan bawaan.Ini membuat setiap barang yang disimpan lebih enak dilihat sekaligus meningkatkan keseluruhan tampilan ruangan.Rak buku adalah salah satu bagian paling menarik dilihat di rumah seseorang.Memajang buku-buku kesayangan menunjukkan kepada para tamu bahwa penghuni rumah memiliki dahaga akan pengetahuan yang tidak dapat dipuaskan oleh layar.Tapi, perlu diingat, koleksi buku yang terlihat belum pernah disentuh justru memberikan efek yang berbeda.Seseorang yang menggunakan dispenser sabun cair isi ulang tanpa sadar menunjukkan kepedulian terhadap ruang dan lingkungan.Inilah yang sering ditemukan di rumah orang berkelas dan memiliki selera bagus dalam kamar mandinya selain handuk lembut dan pernak-pernik yang dipilih dengan cermat.Setiap rumah memiliki aromanya sendiri yang tergantung dari lingkungan dalam rumah.Menambahkan sesuatu ekstra yang membuatnya lebih harum menunjukkan bahwa seseorang benar-benar ingin ruangannya terasa nyaman.

Memilih aroma tajam atau lembut untuk menambah harum ruangan adalah hak mutlak dari penghuni rumah.

Tapi, mereka yang berkelas dan seleranya bagus selalu memilih lilin atau pengharum ruangan yang aromanya tidak terlalu menyengat.



8. Tidak Menyembunyikan Pemutar Piringan Hitam atau Speaker



Musik memengaruhi hampir sebagian dari bagian otak, emosi, hingga ingatan.



Musik juga menciptakan lingkungan yang hangat jika digunakan dengan bijak.



Orang yang berkelas dan memiliki selera bagus memahami itu.



Jadi, mereka mengintegrasikan sistem stereo atau piringan hitam ke dalam furniture rumah dan membiarkannya menyatu sehingga menambah kesan berkelas ke seluruh ruangan.

9. Memilih Karya Seni yang Memiliki Makna Pribadi



Seni adalah salah satu cara terbaik untuk mengekspresikan diri di dalam rumah dan seni yang bermakna terasa lebih baik serta istimewa.





Jadi, lukisan atau karya seni yang dipilih oleh mereka yang berkelas dan berselera bagus adalah yang memiliki hubungan pribadi, bukan yang mahal.***