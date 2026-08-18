Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Selasa, 18 Agustus 2026: Tidur Lebih Awal

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/coolvector)
JawaPos.Com - Kesehatan Libra pada Selasa, 18 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya memberikan tubuh waktu istirahat yang cukup.
Kesibukan hingga larut malam sebaiknya mulai dikurangi agar tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan energi setelah menjalani berbagai aktivitas.
AstroTalk menyarankan Libra tidur sedikit lebih awal dan menciptakan suasana yang lebih tenang menjelang waktu istirahat.
Kesehatan Libra pada Selasa, 18 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya memberikan tubuh waktu istirahat yang cukup.
AstroTalk menyarankan Libra untuk tidur sedikit lebih awal karena tubuh membutuhkan kesempatan untuk memulihkan tenaga.
Libra mungkin terbiasa menyelesaikan berbagai aktivitas sampai larut malam. Namun, kebiasaan tersebut dapat membuat tubuh kehilangan waktu pemulihan yang diperlukan.
Jika tidak ada pekerjaan yang benar-benar mendesak, cobalah mengurangi aktivitas pada malam hari.
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Jawa Pos
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