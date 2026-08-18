Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.51 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Selasa, 18 Agustus 2026: Tidur Lebih Awal

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/coolvector)

JawaPos.Com - Kesehatan Libra pada Selasa, 18 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya memberikan tubuh waktu istirahat yang cukup.

Kesibukan hingga larut malam sebaiknya mulai dikurangi agar tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan energi setelah menjalani berbagai aktivitas.

AstroTalk menyarankan Libra tidur sedikit lebih awal dan menciptakan suasana yang lebih tenang menjelang waktu istirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Selasa, 18 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Libra pada Selasa, 18 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya memberikan tubuh waktu istirahat yang cukup. 

AstroTalk menyarankan Libra untuk tidur sedikit lebih awal karena tubuh membutuhkan kesempatan untuk memulihkan tenaga.

Libra mungkin terbiasa menyelesaikan berbagai aktivitas sampai larut malam. Namun, kebiasaan tersebut dapat membuat tubuh kehilangan waktu pemulihan yang diperlukan.

Jika tidak ada pekerjaan yang benar-benar mendesak, cobalah mengurangi aktivitas pada malam hari. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Selasa, 18 Agustus 2026: Jaga Pola Hidup Sehat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Selasa, 18 Agustus 2026: Jaga Pola Hidup Sehat

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.48 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Selasa, 18 Agustus 2026: Kurangi Stres - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Selasa, 18 Agustus 2026: Kurangi Stres

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.45 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Selasa, 18 Agustus 2026: Waspadai Migrain - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Selasa, 18 Agustus 2026: Waspadai Migrain

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore