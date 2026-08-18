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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.25 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Selasa, 18 Agustus 2026: Waspadai Migrain

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.Com - Kesehatan Capricorn pada Selasa, 18 Agustus 2026, membutuhkan perhatian lebih terhadap kondisi tubuh, terutama jika mulai muncul tanda-tanda kelelahan atau keluhan yang berkaitan dengan migrain.

Kesibukan sebaiknya tidak membuat Capricorn terus memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat.

AstroTalk menyarankan Capricorn lebih peka terhadap sinyal tubuh dan tidak mengabaikan rasa tidak nyaman yang muncul.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Selasa, 18 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Capricorn pada Selasa, 18 Agustus 2026, meminta perhatian lebih terhadap kondisi tubuh, terutama bagi Capricorn yang memiliki kecenderungan mengalami migrain. 

AstroTalk menyarankan agar Capricorn tidak mengabaikan tanda-tanda tubuh dan memberikan waktu untuk beristirahat ketika kondisi mulai tidak nyaman.

Capricorn terkadang terlalu fokus pada pekerjaan sehingga baru memperhatikan kondisi tubuh ketika rasa tidak nyaman sudah mengganggu aktivitas. Kebiasaan tersebut sebaiknya mulai dikurangi.

Jika kepala mulai terasa berat atau tubuh menunjukkan tanda kelelahan, jangan langsung memaksakan diri menyelesaikan semua pekerjaan. Beristirahat sejenak dapat membantu tubuh memulihkan tenaga.

Editor: Novia Tri Astuti
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