Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 18 Agustus 2026 | 19.49 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 18 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Pisces hari ini diprediksi perlu menjaga ketenangan dan keseimbangan dalam menghadapi berbagai situasi. 

Tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan terburu-buru, sehingga sikap tenang akan membantu Anda melihat solusi dengan lebih jelas.

Fleksibilitas juga menjadi kunci agar berbagai urusan Pisces sepanjang hari ini berjalan lebih lancar.

Sebaiknya hindari mengambil keputusan besar hari ini dan fokus menyelesaikan persoalan yang ada secara bertahap.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Selasa (18/8), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Secara umum, Pisces disarankan menghadapi tantangan sehari-hari dengan sikap tenang dan seimbang.

Cara tersebut dapat membantu Anda memperoleh hasil yang lebih baik meski situasi tidak selalu berjalan sesuai harapan. Fleksibilitas diperlukan dalam berbagai urusan.

Cinta Pisces

Kehidupan asmara membutuhkan sikap saling memahami. Pisces sebaiknya menghindari perasaan egois terhadap pasangan karena hal tersebut justru dapat mengurangi kebahagiaan dalam hubungan.

Cobalah lebih memperhatikan kebutuhan dan perasaan pasangan. Memberikan ruang untuk saling memahami akan membuat hubungan terasa lebih nyaman dan harmonis.

Karir Pisces

Di tempat kerja, Pisces mungkin menghadapi perselisihan dengan bawahan. Situasi tersebut berpotensi mengganggu kelancaran pekerjaan jika tidak ditangani dengan kepala dingin.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Sumber: Astroved.com
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Selasa, 18 Agustus 2026: Jaga Pencernaan dan Pola Makan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Selasa, 18 Agustus 2026: Jaga Pencernaan dan Pola Makan

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19.46 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Gemini Selasa, 18 Agustus 2026: Finansial Makin Beruntung - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Gemini Selasa, 18 Agustus 2026: Finansial Makin Beruntung

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19.44 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Selasa, 18 Agustus 2026: Jaga Mental dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Selasa, 18 Agustus 2026: Jaga Mental dan Istirahat

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore