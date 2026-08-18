Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Selasa, 18 Agustus 2026: Jaga Pencernaan dan Pola Makan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)
JawaPos.Com - Kesehatan Gemini pada Selasa, 18 Agustus 2026, perlu mendapatkan perhatian terutama pada kondisi pencernaan.
Kesibukan yang padat sebaiknya tidak membuat Gemini mengabaikan pilihan makanan karena tubuh mungkin lebih sensitif terhadap makanan yang terlalu berat.
AstroTalk menyarankan Gemini mengurangi konsumsi makanan berat, khususnya yang tinggi karbohidrat, serta tetap mencukupi kebutuhan cairan dan istirahat.
Kesehatan Gemini pada Selasa, 18 Agustus 2026, perlu mendapatkan perhatian terutama pada kondisi pencernaan.
AstroTalk menyebut perut Gemini dapat menjadi bagian tubuh yang lebih sensitif sehingga pilihan makanan perlu diperhatikan.
Gemini disarankan mengurangi makanan berat, khususnya makanan yang tinggi karbohidrat.
Kesibukan terkadang membuat Gemini memilih makanan berdasarkan kepraktisan.
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Jawa Pos
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