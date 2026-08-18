Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Selasa, 18 Agustus 2026: Jangan Biarkan Cinta Mulai Hambar

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.Com - Kehidupan asmara Capricorn pada Selasa, 18 Agustus 2026, membutuhkan perhatian yang lebih besar.
Hubungan yang sebelumnya dipenuhi rasa antusias mungkin mulai memasuki fase yang lebih tenang, tetapi kondisi tersebut tidak selalu berarti perasaan telah berubah.
AstroTalk mengingatkan Capricorn bahwa ketika fase bulan madu mulai berlalu, hubungan justru membutuhkan usaha yang lebih sadar dari kedua pihak.
Kehidupan asmara Capricorn pada Selasa, 18 Agustus 2026, membutuhkan perhatian yang lebih besar.
Hubungan yang sebelumnya dipenuhi rasa antusias mungkin kini mulai memasuki fase yang lebih tenang.
Bagi sebagian Capricorn, perubahan suasana tersebut bisa terasa seperti hubungan tidak lagi semenarik sebelumnya.
Padahal, berkurangnya intensitas di awal hubungan merupakan hal yang dapat terjadi secara alami ketika dua orang mulai memasuki fase yang lebih matang.
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Jawa Pos
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