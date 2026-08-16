Punya Banyak Bakat Terpendam, 4 Tanggal Lahir Ini Disebut Paling Serba Bisa

JawaPos.com - Setiap orang memiliki kemampuan dan cara belajar yang berbeda. Ada yang membutuhkan waktu cukup lama untuk menguasai suatu keterampilan, sementara sebagian lainnya dikenal cepat memahami hal baru.

Orang dengan kemampuan adaptasi tinggi biasanya tidak hanya menguasai satu bidang. Mereka dapat mengembangkan berbagai minat, mempelajari keterampilan baru, sekaligus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda.

Dalam numerologi, tanggal kelahiran dipercaya memiliki kaitan dengan karakter dan kecenderungan tertentu. Berdasarkan kepercayaan tersebut, ada beberapa tanggal yang dikaitkan dengan pribadi cerdas, fleksibel, serta mudah mengembangkan beragam kemampuan.

Dilansir dari AOL, berikut empat tanggal lahir yang disebut memiliki karakter cerdas dan serba bisa menurut numerologi.

1. Tanggal 5 – Pembelajar yang Mudah Beradaptasi Orang yang lahir pada tanggal 5 dikenal memiliki rasa ingin tahu yang besar. Mereka cenderung senang mencoba pengalaman baru dan tidak cepat merasa puas hanya dengan menguasai satu bidang.

Sifat tersebut membuat mereka terbuka terhadap berbagai pengetahuan, keterampilan, maupun aktivitas. Ketika menemukan sesuatu yang menarik, mereka biasanya terdorong untuk mempelajarinya lebih jauh.

Kemampuan beradaptasi juga menjadi salah satu keunggulan mereka. Dalam lingkungan sosial yang berbeda, pemilik tanggal lahir ini dipercaya mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan memahami karakter orang-orang di sekitarnya.

2. Tanggal 14 – Visioner dan Pandai Menyusun Strategi Mereka yang lahir pada tanggal 14 disebut mempunyai pola pikir yang terarah. Mereka cenderung memiliki tujuan tertentu dan berusaha mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk mencapainya.

Meski mempunyai fokus terhadap target, mereka tidak menutup diri dari pengalaman baru. Justru, berbagai pengalaman tersebut dapat menjadi tambahan pengetahuan yang memperkaya kemampuan mereka.