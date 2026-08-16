Punya Karisma Pemimpin, 10 Tanggal Lahir Ini Konon Lebih Menonjol dari yang Lain

ilustrasi orang yang cocok jadi pemimpin. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan cara berbeda ketika menghadapi kehidupan. Ada yang nyaman mengikuti alur, sementara sebagian lainnya lebih suka mengambil inisiatif dan menjadi orang pertama yang mencoba sesuatu.
Dalam numerologi, tanggal kelahiran dipercaya dapat digunakan untuk membaca kecenderungan karakter seseorang. Angka tertentu kemudian dikaitkan dengan sifat seperti keberanian, kreativitas, intuisi, ambisi, hingga kemampuan memimpin.
Orang-orang dengan tanggal lahir tertentu bahkan disebut mempunyai karakter pionir. Mereka cenderung senang mencoba hal baru, melihat peluang lebih awal, serta tidak takut mengambil keputusan ketika menghadapi perubahan.
Namun, penting dipahami bahwa numerologi merupakan bagian dari kepercayaan atau praktik interpretasi angka dan bukan metode ilmiah untuk menentukan kepribadian seseorang.
Dilansir dari English Jagran, berikut sejumlah tanggal lahir yang dalam numerologi dikaitkan dengan karakter kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan menjadi panutan.
Orang yang lahir pada tanggal 5 atau 14 dipercaya memiliki karakter dinamis dan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan.
Mereka tidak terlalu takut meninggalkan zona nyaman ketika melihat adanya peluang baru. Rasa ingin tahu yang tinggi membuat mereka cenderung tertarik mencoba berbagai hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Dalam dunia yang bergerak cepat, kemampuan beradaptasi tersebut dapat menjadi keunggulan.
Mereka juga disebut lebih mudah mengikuti perkembangan teknologi dan tren sehingga berpotensi menjadi orang yang berada di barisan depan ketika terjadi perubahan.
Tanggal 1 dan 10 dalam numerologi sering dikaitkan dengan karakter mandiri dan memiliki dorongan kuat untuk memimpin.
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Jawa Pos
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