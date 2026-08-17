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Aulia Rahmi
Selasa, 18 Agustus 2026 | 01.31 WIB

4 Zodiak Diramal Raih Kejutan Besar Agustus 2026, Capricorn hingga Aquarius Berpotensi Beruntung!

Ilustrasi Raih Kejutan Besar (magnific) - Image

Ilustrasi Raih Kejutan Besar (magnific)

JawaPos.com - Ada fase dalam hidup ketika sesuatu yang tidak pernah direncanakan justru menjadi kabar paling membahagiakan.

Sebuah promosi, hadiah istimewa, pertemuan dengan orang yang dikagumi, hingga kabar baik dari keluarga dapat hadir secara tidak terduga dan mengubah suasana hati dalam sekejap.

Dalam pembacaan tarot dan astrologi, setiap zodiak kerap dikaitkan dengan karakter serta energi tertentu.

Gambaran tersebut kemudian digunakan sebagai bahan untuk melihat kemungkinan pengalaman yang dapat hadir dalam kehidupan seseorang.

Salah satu prediksi yang menarik perhatian adalah mengenai zodiak yang disebut berpotensi memperoleh kejutan besar pada Agustus 2026.

Berdasarkan pembacaan kartu yang menjadi sumber artikel ini, terdapat 4 zodiak yang dinilai memiliki potensi lebih kuat untuk mendapatkan kejutan spesial.

Kejutan tersebut tidak selalu berkaitan dengan uang atau benda berharga, tetapi juga dapat berupa pencapaian, hubungan asmara, pekerjaan, perjalanan, hingga kabar bahagia dari keluarga.

Keempat zodiak tersebut adalah Capricorn, Sagitarius, Aries, dan Aquarius dirangkum dari kanal YouTube cs geteda pada Senin (17/08).

Masing-masing memiliki gambaran karakter dan bentuk keberuntungan yang berbeda.

Lantas, apa saja kejutan yang disebut dapat menghampiri keempat zodiak tersebut pada Agustus 2026?

1. Capricorn

Capricorn menjadi zodiak pertama yang disebut berpotensi memperoleh kejutan besar pada Agustus 2026.

Dalam gambaran kartu tarot, Capricorn dikenal sebagai sosok yang sabar, tenang, dan tidak mudah terpancing emosi.

Ia cenderung tidak gegabah ketika menghadapi persoalan sehingga setiap keputusan biasanya dipertimbangkan secara matang sebelum benar-benar diambil.

Karakter tersebut membuat Capricorn terlihat stabil ketika menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan.

Editor: Novia Tri Astuti
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