4 Shio yang Diprediksi Dibanjiri Emas Agustus 2026, Rezeki Mengalir dari Perhiasan ke Batangan Emas!

JawaPos.com - Agustus 2026 menjadi periode yang menarik bagi pembaca yang mengikuti ramalan shio dan tarot.

Berdasarkan pembacaan kartu dalam sebuah ramalan, terdapat beberapa shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan rezeki dalam bentuk emas, baik berupa perhiasan maupun emas batangan.

Ramalan tersebut menyoroti 4 shio, yakni Kelinci, Kambing, Kuda, dan Kerbau yang dilansir dari kanal YouTube cs geteda pada Senin (17/08).

Keempatnya digambarkan memiliki karakter berbeda, tetapi sama-sama dikaitkan dengan peluang memperoleh hadiah, bonus, pemberian, atau keuntungan bernilai tinggi dari berbagai sumber.

Emas yang dimaksud dalam ramalan tidak selalu berarti seseorang secara harfiah akan menerima emas.

Gambaran tersebut dapat dimaknai sebagai simbol kemakmuran, penghargaan, keberuntungan, atau datangnya sesuatu yang memiliki nilai bagi kehidupan.

Bentuknya dapat berupa hadiah dari pasangan, bonus pekerjaan, penghargaan dari atasan, hingga pemberian dari keluarga atau relasi.

Meski demikian, ramalan tarot dan shio merupakan bagian dari kepercayaan serta hiburan, bukan kepastian mengenai masa depan.

Lantas, shio apa saja yang disebut berpotensi dibanjiri emas pada Agustus 2026?

1. Shio Kelinci, Rezeki Emas Bisa Datang dari Orang Terdekat

Shio Kelinci menjadi salah satu yang disebut dalam pembacaan tarot sebagai shio dengan peluang mendapatkan limpahan emas pada Agustus 2026.

Karakter yang digambarkan melalui kartu adalah pribadi yang lincah, rapi, disiplin, ceria, mudah bergaul, romantis, dan setia.

Sifat positif tersebut kemudian dikaitkan dengan terbukanya berbagai peluang baik dalam kehidupan.

Dalam gambaran ramalan, rezeki bagi Shio Kelinci dapat hadir melalui orang-orang yang sudah dikenal maupun relasi baru.