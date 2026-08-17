Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Senin, 17 Agustus 2026: Jaga Nutrisi dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)
JawaPos.Com - Kesehatan Virgo pada Senin, 17 Agustus 2026, menjadi salah satu bagian yang perlu mendapatkan perhatian.
Tubuh membutuhkan asupan bergizi dan waktu istirahat yang cukup agar energi tetap terjaga di tengah aktivitas yang padat.
AstroTalk menyarankan Virgo meningkatkan konsumsi buah, sayuran, dan yogurt sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh.
Kesehatan Virgo pada Senin, 17 Agustus 2026, menjadi salah satu bagian yang perlu mendapatkan perhatian.
AstroTalk menyarankan Virgo meningkatkan konsumsi buah, sayuran, dan yogurt sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh.
Virgo mungkin sedang merasa lelah sehingga tubuh membutuhkan asupan yang lebih baik.
Jangan hanya mengandalkan makanan praktis ketika aktivitas sedang padat.
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Jawa Pos
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