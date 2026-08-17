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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 17 Agustus 2026 | 19.44 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Senin, 17 Agustus 2026: Jaga Pola Makan

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific)

JawaPos.Com - Kesehatan Gemini pada Senin, 17 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap pola makan dan kondisi tubuh.

Gemini disarankan lebih peka terhadap respons tubuh setelah mengonsumsi makanan atau minuman tertentu, terutama jika muncul rasa kurang nyaman.

AstroTalk menyebut tubuh Gemini mungkin lebih sensitif terhadap produk berbahan susu sehingga mengurangi konsumsinya dapat menjadi pilihan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Senin, 17 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Gemini pada Senin, 17 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap pola makan dan kondisi tubuh. 

AstroTalk menyebut tubuh Gemini mungkin lebih sensitif terhadap produk berbahan susu sehingga mengurangi konsumsi produk tersebut dan memberi tubuh waktu untuk menikmati pola makan yang lebih ringan dapat menjadi pilihan.

Gemini tidak perlu langsung melakukan perubahan ekstrem. Mulailah dengan memperhatikan bagaimana tubuh bereaksi setelah mengonsumsi makanan atau minuman tertentu.

Jika Gemini merasa kurang nyaman setelah mengonsumsi produk susu, catat pola tersebut dan pertimbangkan pilihan makanan lain yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.

Editor: Novia Tri Astuti
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