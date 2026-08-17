Ramalan Kesehatan Zodiak Aries 17 Agustus 2026: Waspadai Masalah Rambut dan Kulit Kepala

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific)
JawaPos.Com - Kesehatan Aries pada Senin, 17 Agustus 2026, perlu mendapatkan perhatian, terutama apabila sedang mengalami masalah pada rambut atau kulit kepala.
Keluhan yang terus berlangsung sebaiknya tidak hanya ditangani dengan mencoba berbagai perawatan rumahan secara bergantian.
AstroTalk menyarankan Aries mempertimbangkan bantuan profesional apabila masalah rambut atau kulit kepala tidak kunjung membaik.
Kesehatan Aries pada Senin, 17 Agustus 2026, perlu mendapatkan perhatian, terutama apabila sedang mengalami masalah pada rambut atau kulit kepala.
Jangan terlalu lama mencoba berbagai perawatan rumahan jika keluhan tidak menunjukkan perubahan.
AstroTalk secara khusus menyarankan Aries untuk mempertimbangkan bantuan profesional ketika masalah rambut terus berlangsung.
Aries juga sebaiknya tidak menganggap masalah kesehatan sebagai sesuatu yang harus ditangani sendiri.
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Jawa Pos
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