Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Senin, 17 Agustus 2026: Jangan Terlalu Keras pada Diri

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.Com - Kesehatan Capricorn pada Senin, 17 Agustus 2026, mengajak Capricorn untuk berhenti terlalu keras terhadap diri sendiri.
Menjaga kesehatan memang penting, tetapi perhatian terhadap tubuh sebaiknya tidak berubah menjadi tekanan berlebihan yang justru membuat pikiran semakin terbebani.
AstroTalk secara khusus mengingatkan Capricorn agar tidak terlalu terobsesi menghitung kalori atau terus memikirkan penampilan.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Senin, 17 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Kesehatan Capricorn pada Senin, 17 Agustus 2026, mengajak Capricorn untuk berhenti terlalu keras terhadap diri sendiri.
AstroTalk secara khusus mengingatkan Capricorn agar tidak terlalu terobsesi menghitung kalori atau terus memikirkan penampilan.
Menjaga kesehatan tentu penting, tetapi perhatian terhadap tubuh sebaiknya tidak berubah menjadi tekanan berlebihan.
Capricorn tidak perlu merasa bersalah setiap kali menikmati makanan yang disukai selama pola makan secara keseluruhan tetap seimbang.
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Jawa Pos
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