Banjir Peluang Finansial, 5 Weton Ini Diprediksi Makin Beruntung Bulan Ini

JawaPos.com – Setiap orang tentu pernah berada dalam fase ketika berbagai usaha sudah dilakukan, tetapi hasil yang diperoleh terasa belum sebanding. Di sisi lain, ada pula momen ketika peluang justru datang tanpa diduga.

Dalam tradisi Primbon Jawa, kondisi semacam itu kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Weton merupakan perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran yang dipercaya memiliki karakter serta energi tersendiri.

Menurut kepercayaan tersebut, perubahan peruntungan dapat membuat seseorang mengalami periode yang lebih mudah dalam mendapatkan kesempatan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan finansial.

Pada bulan ini, terdapat lima weton yang disebut memiliki peluang peruntungan cukup kuat. Mereka dipercaya berpotensi mendapatkan kesempatan baru, hasil dari usaha sebelumnya, hingga bantuan dari jaringan sosial.

Ulasan mengenai lima weton tersebut dirangkum dari kanal YouTube LANGIT PRIMBON.

Berikut daftarnya:

1. Jumat Kliwon – Rezeki Datang Berkat Ketulusan Jumat Kliwon kerap dianggap sebagai salah satu weton dengan karakter spiritual yang kuat dalam tradisi Primbon Jawa. Perpaduan hari Jumat dan pasaran Kliwon dipercaya membuat pemiliknya mempunyai intuisi serta kepekaan yang menonjol.

Pada bulan ini, keberuntungan Jumat Kliwon disebut dapat muncul melalui berbagai bentuk. Bukan hanya keuntungan berupa uang, tetapi juga kesempatan kerja, gagasan usaha, ataupun pertemuan dengan seseorang yang membawa peluang baru.

Sifat mudah berempati dan gemar membantu juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan weton ini. Hubungan baik yang selama ini dibangun berpotensi memberikan manfaat pada kemudian hari.