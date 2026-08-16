Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Minggu, 16 Agustus 2026: Jaga Kaki dan Jangan Terlalu Memaksakan

JawaPos.Com - Kesehatan Capricorn pada Minggu, 16 Agustus 2026, meminta perhatian terhadap kondisi tubuh, terutama bagian kaki.

Setelah menjalani rutinitas yang cukup padat, Capricorn perlu memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat dan tidak terus memaksakan diri ketika mulai merasakan kelelahan.

AstroTalk mengingatkan Capricorn agar lebih memperhatikan kondisi kaki, menjaga pola istirahat, serta meluangkan waktu bersama keluarga untuk membantu mengurangi tekanan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Minggu, 16 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Capricorn pada Minggu, 16 Agustus 2026, meminta perhatian terhadap kondisi tubuh, terutama bagian kaki.

AstroTalk mengingatkan Capricorn agar tidak terlalu memaksakan diri dan memberikan tubuh kesempatan untuk beristirahat.

Capricorn dikenal memiliki kecenderungan untuk terus menyelesaikan pekerjaan meskipun tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kebiasaan seperti ini sebaiknya dikurangi.