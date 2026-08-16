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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 17 Agustus 2026 | 01.45 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Minggu, 16 Agustus 2026: Rawat Kulit dan Jaga Kebugaran

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.Com - Kesehatan Libra pada Minggu, 16 Agustus 2026, mengarahkan perhatian pada perawatan kulit sekaligus kebugaran tubuh.

Perawatan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat membantu menjaga kondisi kulit, sementara aktivitas fisik mampu mendukung tubuh agar tetap bugar.

AstroTalk menyarankan Libra memberikan perhatian ekstra terhadap kondisi kulit dan meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas kardio.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Minggu, 16 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Libra pada Minggu, 16 Agustus 2026, mengarahkan perhatian pada perawatan kulit sekaligus kebugaran tubuh. 

AstroTalk menyarankan Libra memberikan perhatian ekstra terhadap kondisi kulit dan meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas kardio.

Perawatan kulit tidak harus dilakukan secara berlebihan. Menjaga kebersihan, tidur cukup, memenuhi kebutuhan cairan, serta menggunakan produk yang sesuai dapat menjadi bagian dari rutinitas sederhana.

Libra juga sebaiknya tidak terlalu sering mencoba produk baru secara bersamaan, terutama jika kulit sedang sensitif. 

Editor: Novia Tri Astuti
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