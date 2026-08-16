Sering Bikin Dongkol, Ini 5 Zodiak yang Disebut Punya Sifat Menyebalkan

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki karakter yang berbeda. Dalam astrologi, perbedaan tersebut kerap dikaitkan dengan zodiak berdasarkan tanggal kelahiran.

Ada zodiak yang dikenal ramah dan mudah bergaul, tetapi ada pula yang dipercaya memiliki karakter tertentu yang terkadang membuat orang di sekitarnya merasa kesal.

Sifat seperti mudah berubah pikiran, terlalu membutuhkan perhatian, impulsif, hingga terlalu tertutup disebut dapat memicu salah paham dalam hubungan sosial.

Namun, penilaian tersebut merupakan bagian dari perspektif astrologi dan tidak berarti semua orang dengan zodiak tertentu memiliki sifat yang sama.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang disebut memiliki karakter yang berpotensi membuat orang di sekitarnya merasa jengkel.

1. Gemini Gemini menempati urutan pertama dalam daftar ini karena karakternya yang dianggap sulit ditebak.

Pemilik zodiak ini disebut dapat dengan cepat mengubah pendapat atau rencana. Bagi orang yang berinteraksi dengannya, perubahan tersebut terkadang terasa membingungkan, terutama ketika sudah membuat kesepakatan sebelumnya.

Gemini juga digambarkan mudah kehilangan fokus karena tertarik pada banyak hal sekaligus. Kondisi ini dapat membuat mereka terlihat kurang konsisten.

Ketika keputusan diambil secara terburu-buru, persoalan kecil pun berpotensi berkembang menjadi perdebatan atau kesalahpahaman.