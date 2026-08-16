Ramalan Zodiak Pisces 16 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)
JawaPos.com - Hari ini akan membawa energi positif dan ketenangan bagi zodiak pisces. Pikiran pisces mulai teratur dan akan ada kejelasan mengenai kebingungan yang sempat terjadi.
Ketika memiliki kejelasan pikiran, pisces akan dapat membuat keputusan penting pada waktu yang tepat. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan semua masalah pribadi dan membawa harmoni ke rumah.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Minggu, 16 Agustus 2026.
Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Zodiak pisces perlu mengajak pasangan untuk membahas inti masalah dalam hubungan dan menyelesaikannya. Terkait karir, manfaatkan dengan baik peluang datang di tempat kerja hari ini.
Sementara itu, masukkan olahraga dan program kebugaran ke dalam jadwal harian untuk menjaga kesehatan. Terkait keuangan, arahkan kembali investasimu dan pertimbangkan untuk melakukan donasi dengan tujuan yang mulia.
Cinta Pisces
Pisces perlu lebih menyadari pola dan suasana hati pasangan. Ambil kendali dan ajak pasangan untuk menghadapi masalah dalam hubungan. Sudah waktunya untuk membahas inti masalah dan menyelesaikannya.
Karir Pisces
Pisces akan mendapatkan peluang yang sangat baik, terutama jika bekerja di sektor korporasi. Jika terlibat dalam bisnis, pisces mungkin akan merasakan frustrasi. Pisces perlu bersabar karena situasi akan membaik pada waktunya.
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Jawa Pos
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