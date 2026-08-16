Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 16 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini harus berusaha menghindari bertindak gegabah jika tidak ingin merusak harga diri orang-orang di sekitar.

Gemini mungkin merasa kesal atas beberapa masalah yang muncul dalam hidup, karena tidak dalam keadaan pikiran yang jernih. Namun, gemini harus tetap tenang dan menghindari pengambilan keputusan yang gegabah serta berbicara tanpa berpikir.

Zodiak cancer mungkin menghadapi beberapa kesulitan. Kemauan dan dorongan yang kuat akan membantu cancer menaklukkan setiap masalah yang menantang.

Selain itu, hindari fokus pada masalah dan perhatikan peluang fantastis yang mungkin datang. Cobalah untuk mempertimbangkan semua kemungkinan yang tersedia saat ini. Hal ini akan membantu cancer dalam membuat pilihan terbaik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Minggu, 16 Agustus 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Jika sedang mencari pasangan baru, kemungkinan besar zodiak gemini akan menemukannya. Terkait karir, keterampilan profesional yang relevan akan membuat gemini mampu bekerja mandiri dan meraih reputasi yang baik.

Sementara itu, luangkan waktu untuk melakukan meditasi agar gemini memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat. Terkait keuangan, hindari melakukan investasi berisiko jangka pendek yang akan mendatangkan lebih banyak kerugian.

Cinta Gemini