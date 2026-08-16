Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 16 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn./Freepik/ natality
JawaPos.com - Kemungkinan besar, zodiak sagitarius akan merasa bahagia dan puas di lingkungan rumah tangga. Ada kedamaian dan keharmonisan di rumah, dimana teman dan keluarga akan sangat mendukung sagitarius.
Tetapi, jangan mengambil keputusan terburu-buru saat merasa kewalahan dengan stres dan tekanan. Tetaplah tenang dan hadapi setiap situasi dengan sikap positif. Ketahuilah bahwa ini hanyalah hari yang akan berlalu.
Teman dan keluarga akan menciptakan beberapa momen kebahagiaan dan kebanggaan yang berharga dalam hidup zodiak capricorn. Ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk mencapai sesuatu yang signifikan dengan seseorang yang disayangi.
Melalui cara ini, capricorn akan mendapatkan nilai bagus, pujian, dan hadiah. Ini mendorong capricorn untuk tetap setia dan selalu berada di sisi orang yang spesial.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Minggu, 16 Agustus 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak sagitarius mungkin akan menemukan kisah romantis pada tempat yang tak terduga. Terkait karir, ubah gaya kerja menjadi lebih positif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan saat bekerja.
Sementara itu, perhatikan asupan gula dan berkonsultasilah dengan dokter jika memiliki masalah gula darah. Pada ranah keuangan, spekulasi keuangan yang dilakukan saat ini akan membuahkan hasil di kemudian hari.
Cinta Sagitarius
Jika masih lajang, sagitarius mungkin akan menemukan kisah romantis di tempat yang tak terduga. Nikmatilah momen ini dan cobalah melemparkan rayuan kepada seseorang yang disukai.
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Jawa Pos
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