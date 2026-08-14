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Andika Rachmansyah
Jumat, 14 Agustus 2026 | 15.45 WIB

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

Latihan Persib di Bali. Jadwal Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026. Saksikan siaran langsung di Indosiar dan live streaming Vidio. (Dok. Persib) - Image

Latihan Persib di Bali. Jadwal Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026. Saksikan siaran langsung di Indosiar dan live streaming Vidio. (Dok. Persib)

JawaPos.com  - Klub asal Malaysia, Sabah FC, akan menantang Persib Bandung dalam laga uji coba turnamen pramusim bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Berikut jadwal siaran langsung dan link live streaming pertandingan tersebut.

Pertandingan Sabah FC kontra Persib Bandung akan disiarkan secara langsung di stasiun televisi Indosiar. Selain itu, laga ini juga dapat dinikmati lewat aplikasi streaming Vidio melalui link live streaming Vidio.

Sesuai jadwal, duel Sabah FC kontra Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, dengan kick-off pukul 19.30 WIB atau 20.30 WITA.

Bagi Sabah FC, pertandingan ini akan menjadi laga keduanya di Dewata Challenge Series 2026. Sebelumnya, tim berjuluk The Rhinos itu berhasil menumbangkan tuan rumah Bali United dengan skor tipis 2-1 pada Kamis (13/8) kemarin.

Kemenangan tersebut praktis membuat armada Juan Torres meraup tiga poin sehingga menjadi pemuncak klasemen sementara Dewata Challenge Series 2026. Sementara, Bali United berada di posisi buncit alias ketiga.

Sementara bagi Persib Bandung, pertandingan ini akan menjadi kampanye pertama mereka di turnamen pramusim tersebut. Skuad Pangeran Biru, julukan Persib Bandung, membawa modal bagus menghadapi Sabah FC setelah finis sebagai runner-up Piala Presiden 2026.

Tim asuhan Igor Tolic itu juga telah berbenah pasca-Piala Presiden 2026. Skuad Persib Bandung menggelar pemusatan latihan (TC) secara tertutup di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Dewata Challenge Series 2026 menjadi rangkaian dari agenda TC skuad Pangeran Biru.

Hanya saja, Persib Bandung kemungkinan besar belum bisa menurunkan skuad terbaiknya saat menghadapi Sabah FC. Empat pemain mereka masih dalam pemulihan cedera, yakni Dion Markx, Berguinho, Ramon Tanque, dan Luciano Guaycochea.

Dion, Berguinho, dan Ramon sudah menunjukkan progres positif karena telah ikut serta dalam sesi latihan Persib Bandung. Sementara, Guaycochea masih belum diperbolehkan menjalani latihan bersama skuad Pangeran Biru.

Jadwal Sabah FC vs Persib Bandung

Kompetisi: Dewata Challenge Series 2026

Pertandingan: Sabah FC vs Persib Bandung

Editor: Hendra
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