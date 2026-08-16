Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 16 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasa percaya diri dan santai hari ini. Jika siap dan terorganisir dalam berusaha, semuanya akan berjalan lancar dan tanpa hambatan.

Hari ini merupakan saat yang tepat untuk mengatasi masalah yang mungkin telah tertunda untuk waktu yang lama. Manfaatkan kesempatan ini untuk membuat strategi penting yang akan membantu libra dalam jangka panjang.

Zodiak scorpio berorientasi pada tindakan dan tidak ingin menunda-nunda apa pun. Tidak ada ruang untuk penundaan, karena scorpio ingin membuahkan hasil yang diinginkan.

Cobalah menggunakan energi ini untuk keuntungan pribadi dengan menyelesaikan semua hal yang tertunda. Bukalah mata dan telinga lebar-lebar, karena hari ini mungkin memberi scorpio peluang yang akan menguntungkan secara jangka panjang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Minggu, 16 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu memikirkan untuk hubungan saat ini menjadi lebih serius dan berkomitmen. Terkait karir, pertimbangkan untuk meningkatkan kemampuan teknologi guna memperoleh keuntungan dalam hal efisiensi.

Sementara itu, pantau tekanan darah dan berat badan, kemudian lakukan upaya serius untuk mengendalikannya. Terkait keuangan, ingatlah bahwa investasi yang libra lakukan sekarang harus bertujuan untuk jangka panjang.

Cinta Libra