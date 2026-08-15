Bahagia Sentosa! 4 Shio Tiongkok Ini Diprediksi Paling Beruntung dan Jalani Hari Lebih Baik

Ilustrasi pemilik shio yang diprediksi mengalami perubahan positif pada Sabtu, 15 Agustus 2026../(Your Tango)
JawaPos.com — Sabtu, 15 Agustus 2026, diprediksi menjadi hari yang membawa perubahan positif bagi empat shio Tiongkok. Ada yang akhirnya membereskan hal yang selama ini mengganggu pikiran hingga berani mengakhiri hubungan yang sudah lama tidak sehat.
Dalam astrologi Tiongkok, Sabtu, 15 Agustus 2026, bertepatan dengan hari Ayam Logam, yang dipercaya menjadi waktu tepat untuk menyingkirkan berbagai hal yang menghambat kebahagiaan. Hari tersebut juga berada dalam bulan Monyet Api dan tahun Kuda Api.
Energi Ayam pada hari tersebut disebut mendorong seseorang untuk lebih berani bertindak ketika menghadapi masalah atau situasi yang selama ini dibiarkan. Bagi empat shio beruntung ini, keberanian melakukan perubahan kecil dapat membuat hidup terasa lebih ringan dan menyenangkan.
Dilansir dari Your Tango, Jumat (14/8), berikut adalah empat shio yang disebut akan merasakan kehidupan lebih baik pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Peruntungan masing-masing berkaitan dengan keberanian melepaskan sesuatu yang sudah tidak lagi memberi manfaat.
1. Shio Kerbau: Saatnya Membereskan Kekacauan
Shio Kerbau diprediksi merasa lebih lega setelah membereskan ruang atau lingkungan yang selama ini berantakan. Kekacauan tersebut bukan hanya mengganggu secara visual, tetapi juga membuat pikiran terus terbebani karena ada pekerjaan yang terasa belum selesai.
Pada Sabtu, dorongan untuk mengatur kembali berbagai barang menjadi lebih kuat. Setelah semuanya tertata, pemilik shio Kerbau dapat merasakan perubahan suasana hati dengan cepat. Bagi mereka, merapikan lingkungan menjadi langkah sederhana untuk mengembalikan rasa tenang dan kendali.
2. Shio Ular: Berhenti Memberi Ruang bagi Energi Negatif
Shio Ular diprediksi semakin sadar bahwa menghadapi orang-orang yang terus menguras energi tidak lagi sepadan. Toleransi terhadap perilaku negatif menurun sehingga mereka mulai menetapkan batas yang lebih jelas.
Menariknya, perubahan tersebut tidak selalu membutuhkan konfrontasi. Sikap yang lebih tegas dan energi yang berbeda dapat membuat orang lain memahami bahwa pemilik Ular tidak lagi bersedia terlibat dalam drama yang melelahkan. Kehidupan terasa lebih baik ketika ruang pribadi kembali terlindungi.
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Jawa Pos
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