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Muhammad Rais Raya
Minggu, 16 Agustus 2026 | 01.21 WIB

3 Zodiak yang Banyak Keberuntungan di Bulan Agustus 2026, Karier yang Dipunya Bakal sampai Puncak

Zodiak yang diramalkan akan punya banyak keberuntungan di bulan Agustus 2026 saat karier yang dipunya bisa mencapai puncak. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan akan punya banyak keberuntungan di bulan Agustus 2026 saat karier yang dipunya bisa mencapai puncak. (dok: pexels)

JawaPos.com - Ada segelitintir pihak yang diramalkan akan memperoleh kemajuan pesat dalam hal karier di tahun 2026 ini.

Bagi orang-orang yang selama ini punya fokus terhadap perjalanan karier, maka tahun ini bisa jadi periode yang menyenangkan.

Keberuntungan dikatakan akan datang membawa banyak kejutan dan kemudahan hingga darinya mimpi yang dikejar itu jadi bisa diraih.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan akan punya banyak keberuntungan di bulan Agustus 2026 saat karier yang dipunya bisa mencapai puncak..

1. Zodiak Aries

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak aries dikatakan akan punya keberuntungan yang baik di tahun kuda api ini.

Astrolog meyakini, di bulan Agustus ini perjalanan karier mereka akan memasuki fase yang paling menggembirakan.

Diprediksi banyak pekerjaan atau target yang bisa dipenuhi dan bisa memperoleh hasil yang paling baik.

Berkat hal itu, guyuran bonus hingga promosi jabatan pun datang ke hadapan mereka dan melalui jalan tersebut perjalan baru dalam hidup pun dimulai.

2. Zodiak Pisces

Editor: Hanny Suwindari
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