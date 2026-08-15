Siap-Siap Panen Rezeki! 7 Weton Ini Dipercaya Memasuki Masa Kejayaan Finansial

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton memiliki kedudukan yang cukup penting. Weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, jodoh, hingga peruntungan seseorang.

Salah satu sumber rujukan yang populer dalam pembahasan tersebut adalah Primbon Jawa. Warisan pengetahuan tradisional ini memuat berbagai perhitungan berdasarkan kombinasi hari dan pasaran kelahiran. Bagi sebagian masyarakat, hasil perhitungan tersebut dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai perjalanan rezeki dan kehidupan seseorang.

Salah satu pembahasan mengenai hal tersebut datang dari kanal YouTube Ngaos Jawa menyebut adanya tujuh weton yang dipercaya sedang berada dalam fase penuh peluang dan keberuntungan finansial.

Namun, perlu dipahami bahwa ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya tradisional. Prediksi tersebut tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang pasti mendapatkan kekayaan dalam waktu tertentu. Kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kemampuan mengelola uang, serta berbagai faktor kehidupan lainnya.

1. Senin Legi, Weton yang Disebut Punya Daya Tarik Rezeki Senin Legi menjadi salah satu weton yang disebut memiliki peluang finansial menarik. Dalam tafsir primbon yang beredar, pemilik weton ini digambarkan mempunyai kemampuan membangun hubungan dengan orang lain sekaligus melihat kesempatan yang muncul di sekitarnya.

Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka menemukan peluang baru, baik melalui pekerjaan, usaha, maupun kerja sama. Jika mampu memanfaatkan kesempatan dengan pertimbangan yang matang, kondisi keuangan mereka diyakini berpotensi mengalami perkembangan.

2. Rabu Kliwon, Peluang Besar Datang dari Relasi Rabu Kliwon dikenal dalam berbagai pembahasan weton sebagai sosok yang mempunyai karakter kuat, kreatif, dan cukup berani mengambil keputusan.

Dalam ramalan yang menjadi rujukan artikel tersebut, weton ini disebut berpeluang memperoleh kesempatan melalui kerja sama atau proyek yang nilainya cukup besar. Kemampuan memimpin dan membangun kepercayaan dengan orang lain menjadi salah satu faktor yang dianggap dapat membuka jalan rezeki.

Meski begitu, setiap peluang tetap perlu diperhitungkan secara rasional agar keputusan finansial tidak justru membawa kerugian.