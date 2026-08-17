7 Weton Sakral dalam Primbon Jawa, Konon Diberkahi Karomah dan Hati yang Kuat

Weton karomah karena doa dan keinginan terkabulkan kata Primbon Jawa
JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari dan pasaran kelahiran seseorang. Dalam tradisi Primbon Jawa, weton juga kerap dikaitkan dengan watak, perjalanan hidup, hingga sisi spiritual seseorang.
Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai keistimewaan berupa karomah atau kekuatan batin tertentu. Orang yang memiliki weton tersebut diyakini mempunyai aura spiritual yang kuat dan kepekaan batin lebih tinggi dibandingkan yang lain.
Kepercayaan tersebut membuat beberapa weton dianggap sakral. Doa dan harapan pemiliknya juga dipercaya lebih mudah mendapatkan jalan untuk terkabul, terutama ketika disertai niat baik, ketulusan, serta kedekatan dengan nilai-nilai spiritual.
Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki karomah dan kekuatan doa istimewa dalam kepercayaan Primbon Jawa.
Berikut daftarnya:
Minggu Wage memiliki jumlah neptu 13, yang berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Wage sebesar 8. Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton ini juga dikaitkan dengan Lintang Luku.
Pemilik weton Minggu Wage dipercaya mempunyai kemampuan mengendalikan diri serta kecerdasan dalam menyusun langkah. Mereka cenderung memiliki karakter kuat, pekerja keras, setia, dan memiliki rasa peduli terhadap orang lain.
Sisi spiritual juga disebut cukup menonjol. Kedekatan dengan kegiatan keagamaan maupun ritual tertentu diyakini dapat memperkuat ketenangan batin mereka.
Dalam kepercayaan tradisional, doa orang yang lahir pada Minggu Wage disebut mempunyai energi kuat dan diyakini mampu membawa perubahan positif bagi kehidupannya.
Senin Pon mempunyai neptu 11, hasil dari nilai Senin 4 dan pasaran Pon 7. Weton ini berada di bawah naungan Lintang Kiriman menurut perhitungan Primbon Jawa.
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Jawa Pos
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