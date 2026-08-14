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Leni Setya Wati
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02.00 WIB

Tak Cuma Mengandalkan Hoki, 5 Weton Ini Konon Bisa Cepat Kaya Berkat Kegigihannya

Ilustrasi weton yang paling cepat kaya karena pekerja keras (freepik) - Image

Ilustrasi weton yang paling cepat kaya karena pekerja keras (freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan bagian dari perhitungan hari kelahiran yang kerap dikaitkan dengan watak, karakter, serta perjalanan hidup seseorang.

Sejak dahulu, sebagian masyarakat menggunakan weton sebagai salah satu pertimbangan dalam memahami karakter anak maupun orang dewasa. Harapannya, seseorang dapat mengetahui potensi yang dimiliki dan mengembangkannya dengan baik.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki karakter yang mendukung kemapanan finansial. Mereka disebut memiliki kecerdasan, kemampuan bersosialisasi, keberanian, maupun naluri melihat kesempatan.

Meski demikian, weton tidak bisa dianggap sebagai jaminan seseorang akan menjadi kaya. Potensi tersebut tetap membutuhkan usaha, kedisiplinan, kemampuan mengambil keputusan, serta sikap pantang menyerah.

Berikut lima weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut memiliki potensi kuat dalam urusan rezeki, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA.

1. Senin Pahing

Senin Pahing sering digambarkan sebagai weton dengan kemampuan berpikir yang cukup tajam. Pemiliknya dipercaya cepat memahami keadaan dan mampu melihat kesempatan ketika menghadapi sebuah persoalan.

Mereka juga cenderung aktif dan tidak betah hanya menunggu keadaan berubah. Ketika melihat peluang, Senin Pahing disebut lebih suka segera menyusun langkah untuk memanfaatkannya.

Karakter tersebut membuat weton ini dipercaya memiliki peluang mendapatkan rezeki melalui berbagai bidang.

Namun, kecerdasan saja tentu tidak cukup. Kemampuan berpikir perlu diiringi dengan ketekunan dan kesediaan menjalani proses panjang. Tanpa kerja keras, peluang yang terlihat sekalipun belum tentu menghasilkan sesuatu.

2. Kamis Wage

Kamis Wage dikenal memiliki kemampuan komunikasi dan hubungan sosial yang baik. Mereka digambarkan ramah, sopan, serta mudah membuat orang lain merasa nyaman.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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