Di Balik Karakter Misterius, 5 Weton Ini Konon Memiliki Pintu Rezeki yang Terbuka Lebar

Ilustrasi weton misterius yang rezekinya berlimpah (freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan yang menggabungkan hari dan pasaran ini juga kerap dikaitkan dengan karakter, kecenderungan perilaku, hingga peruntungan hidup.
Ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki pembawaan berbeda dari kebanyakan orang. Mereka terkadang terlihat tertutup, tenang, atau sulit ditebak sehingga membutuhkan waktu untuk benar-benar memahami kepribadiannya.
Namun, menurut penafsiran Primbon Jawa, karakter yang terlihat misterius tersebut tidak selalu berarti negatif. Beberapa weton justru dipercaya mempunyai kecerdasan, keteguhan hati, serta kemampuan melihat peluang yang membuat jalan rezekinya relatif baik.
Berikut lima weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut memiliki karakter sulit ditebak sekaligus peruntungan rezeki yang menarik, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Pandawa Cirebon.
Senin Pon mempunyai neptu 11, yang berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Pon sebesar 7.
Pemilik weton ini digambarkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta cukup piawai membangun hubungan dengan orang lain. Mereka juga dipercaya cepat menangkap informasi dan mempunyai wawasan luas.
Di sisi lain, Senin Pon terkadang dianggap memiliki karakter tegas, keras hati, dan tidak mudah dipengaruhi. Sifat tersebut bisa membuat mereka tampak menjaga jarak atau sulit dibaca oleh orang lain.
Dalam urusan rezeki, Primbon Jawa menilai Senin Pon memiliki peluang untuk hidup berkecukupan. Keberuntungan juga dipercaya dapat muncul melalui kesempatan yang datang secara tidak terduga.
Selasa Kliwon memiliki neptu 11, hasil penjumlahan nilai Selasa 3 dan Kliwon 8.
Weton ini dikenal dalam penafsiran primbon sebagai pribadi yang mudah bergaul, aktif, dan mempunyai semangat tinggi. Kemampuan beradaptasi membuat mereka relatif mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur