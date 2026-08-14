Di Balik Karakter Misterius, 5 Weton Ini Konon Memiliki Pintu Rezeki yang Terbuka Lebar

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan yang menggabungkan hari dan pasaran ini juga kerap dikaitkan dengan karakter, kecenderungan perilaku, hingga peruntungan hidup.

Ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki pembawaan berbeda dari kebanyakan orang. Mereka terkadang terlihat tertutup, tenang, atau sulit ditebak sehingga membutuhkan waktu untuk benar-benar memahami kepribadiannya.

Namun, menurut penafsiran Primbon Jawa, karakter yang terlihat misterius tersebut tidak selalu berarti negatif. Beberapa weton justru dipercaya mempunyai kecerdasan, keteguhan hati, serta kemampuan melihat peluang yang membuat jalan rezekinya relatif baik.

Berikut lima weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut memiliki karakter sulit ditebak sekaligus peruntungan rezeki yang menarik, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Pandawa Cirebon.

1. Senin Pon Senin Pon mempunyai neptu 11, yang berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Pon sebesar 7.

Pemilik weton ini digambarkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta cukup piawai membangun hubungan dengan orang lain. Mereka juga dipercaya cepat menangkap informasi dan mempunyai wawasan luas.

Di sisi lain, Senin Pon terkadang dianggap memiliki karakter tegas, keras hati, dan tidak mudah dipengaruhi. Sifat tersebut bisa membuat mereka tampak menjaga jarak atau sulit dibaca oleh orang lain.

Dalam urusan rezeki, Primbon Jawa menilai Senin Pon memiliki peluang untuk hidup berkecukupan. Keberuntungan juga dipercaya dapat muncul melalui kesempatan yang datang secara tidak terduga.

2. Selasa Kliwon Selasa Kliwon memiliki neptu 11, hasil penjumlahan nilai Selasa 3 dan Kliwon 8.