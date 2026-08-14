Pintar Cari Celah Rezeki, 7 Weton Ini Disebut Punya Masa Depan Makmur

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perhitungan yang menggabungkan hari lahir dengan pasaran. Perhitungan tersebut sejak lama digunakan dalam Primbon Jawa untuk menggambarkan karakter, kecenderungan, hingga peruntungan seseorang.

Salah satu pembahasan yang cukup populer adalah mengenai weton yang dianggap memiliki jalan rezeki luas. Beberapa di antaranya bahkan disebut sebagai weton emas karena dipercaya mempunyai kemampuan membaca kesempatan dan memanfaatkannya untuk memperoleh penghasilan.

Namun, kepercayaan terhadap weton tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang pasti kaya atau selalu beruntung. Kerja keras, kemampuan mengambil keputusan, dan cara seseorang mengelola peluang tetap menjadi faktor penting dalam kehidupan nyata.

Mengutip kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut tujuh weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut memiliki peruntungan rezeki yang baik.

1. Rabu Pon Rabu Pon menjadi salah satu weton yang disebut memiliki peruntungan menarik dalam Primbon Jawa.

Weton ini dikaitkan dengan Satria Wibawa dan Nohan Rembulan, yang dalam tradisi primbon diasosiasikan dengan kewibawaan, keberuntungan, dan kesejahteraan.

Pemilik weton Rabu Pon dipercaya memiliki kemampuan melihat kesempatan yang ada di sekitarnya. Jika kemampuan tersebut dibarengi dengan ketekunan, peluang yang awalnya kecil dipercaya dapat berkembang menjadi sumber penghasilan.

Karena itulah, Rabu Pon kerap dimasukkan dalam kelompok weton yang dianggap memiliki jalan rezeki baik.

2. Selasa Pahing Selasa Pahing juga termasuk weton yang sering mendapat predikat positif dalam perhitungan Primbon Jawa.