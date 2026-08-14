Pintar Cari Celah Rezeki, 7 Weton Ini Disebut Punya Masa Depan Makmur

Ilustrasi weton emas yang pintar mencari uang (freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perhitungan yang menggabungkan hari lahir dengan pasaran. Perhitungan tersebut sejak lama digunakan dalam Primbon Jawa untuk menggambarkan karakter, kecenderungan, hingga peruntungan seseorang.
Salah satu pembahasan yang cukup populer adalah mengenai weton yang dianggap memiliki jalan rezeki luas. Beberapa di antaranya bahkan disebut sebagai weton emas karena dipercaya mempunyai kemampuan membaca kesempatan dan memanfaatkannya untuk memperoleh penghasilan.
Namun, kepercayaan terhadap weton tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang pasti kaya atau selalu beruntung. Kerja keras, kemampuan mengambil keputusan, dan cara seseorang mengelola peluang tetap menjadi faktor penting dalam kehidupan nyata.
Mengutip kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut tujuh weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut memiliki peruntungan rezeki yang baik.
Rabu Pon menjadi salah satu weton yang disebut memiliki peruntungan menarik dalam Primbon Jawa.
Weton ini dikaitkan dengan Satria Wibawa dan Nohan Rembulan, yang dalam tradisi primbon diasosiasikan dengan kewibawaan, keberuntungan, dan kesejahteraan.
Pemilik weton Rabu Pon dipercaya memiliki kemampuan melihat kesempatan yang ada di sekitarnya. Jika kemampuan tersebut dibarengi dengan ketekunan, peluang yang awalnya kecil dipercaya dapat berkembang menjadi sumber penghasilan.
Karena itulah, Rabu Pon kerap dimasukkan dalam kelompok weton yang dianggap memiliki jalan rezeki baik.
Selasa Pahing juga termasuk weton yang sering mendapat predikat positif dalam perhitungan Primbon Jawa.
Weton ini berada di bawah naungan Waseso Segoro dan Gigis Bumi. Dalam kepercayaan Jawa, kombinasi tersebut kerap dikaitkan dengan kemakmuran, ketahanan, serta rezeki yang luas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur