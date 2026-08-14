Dari Senin Legi hingga Sabtu Kliwon, 7 Weton Ini Konon Dekat dengan Kemakmuran

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran. Sejak dahulu, weton digunakan dalam berbagai perhitungan tradisional untuk menggambarkan karakter, kecenderungan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Salah satu pembahasan yang sering muncul dalam Primbon Jawa adalah mengenai rezeki. Ada weton yang dipercaya memiliki perjalanan finansial penuh tantangan, tetapi ada pula yang disebut memiliki peluang lebih besar untuk menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan.

Dalam kepercayaan tersebut, beberapa weton bahkan digambarkan memiliki “pintu rezeki” yang kuat. Artinya, pemiliknya dianggap lebih mudah menemukan kesempatan, mendapatkan bantuan, atau membuka sumber penghasilan baru.

Mengutip kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang dalam kepercayaan primbon disebut memiliki peruntungan rezeki yang cukup menonjol.

1. Senin Legi Senin Legi memiliki neptu 9, hasil dari Senin bernilai 4 dan Legi bernilai 5. Dalam berbagai tafsir primbon, weton ini kerap dikaitkan dengan perpaduan antara kemampuan berpikir dan kepekaan terhadap keadaan.

Mereka dipercaya cukup pandai melihat kesempatan yang muncul di sekitarnya. Peluang tersebut dapat berasal dari usaha pribadi, kerja sama, maupun hubungan dengan orang lain.

Kemampuan membangun relasi juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan Senin Legi. Jaringan yang luas dipercaya dapat membuka lebih banyak kesempatan.

Namun, keberanian mengambil risiko tetap perlu disertai pertimbangan. Terlalu percaya diri tanpa perhitungan justru dapat menjadi penghambat.

2. Rabu Kliwon Rabu Kliwon memiliki neptu 15, yang berasal dari nilai Rabu 7 dan Kliwon 8.