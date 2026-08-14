Tak Selalu Mudah di Awal, 7 Weton Ini Disebut Akan Menikmati Rezeki Besar di Kemudian Hari

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari lahir dan pasaran yang sejak dahulu digunakan untuk membaca karakter serta perjalanan kehidupan seseorang.

Melalui primbon, weton kerap dikaitkan dengan berbagai hal, termasuk watak, hubungan sosial, hingga peruntungan. Meski demikian, pandangan tradisional tersebut juga menempatkan usaha, kesabaran, dan doa sebagai bagian penting dalam perjalanan hidup.

Ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki jalan rezeki yang tidak selalu mudah pada awalnya. Ibarat harus membuka pintu yang berat, seseorang perlu melewati berbagai tantangan sebelum dapat menikmati hasil dari perjuangannya.

Mengutip materi yang dilansir kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang dalam kepercayaan primbon disebut memiliki potensi meraih keberuntungan setelah melewati proses panjang.

1. Senin Pon Senin Pon digambarkan sebagai sosok yang tekun, teliti, dan memiliki daya tahan kuat ketika menghadapi kesulitan.

Menurut gambaran primbon, perjalanan rezeki weton ini tidak selalu berlangsung cepat. Mereka justru dipercaya perlu melewati proses panjang sebelum hasil yang diharapkan mulai terlihat.

Namun, ketekunan menjadi modal utama. Ketika usaha yang dilakukan mulai membuahkan hasil, rezeki yang diperoleh dipercaya dapat berkembang secara bertahap dan menjadi lebih besar.

Karakter Senin Pon dapat diibaratkan seperti seseorang yang sabar merawat tanaman. Tidak langsung memetik hasil, tetapi terus merawatnya hingga tiba waktunya panen.

2. Rabu Wage Rabu Wage dikenal dalam ramalan ini sebagai pribadi yang cerdas dalam berpikir dan mampu menyusun strategi.