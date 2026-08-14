Manchester City Siapkan £120 Juta untuk Enzo Fernandez, Rodri dan Reijnders Dirumorkan Bakal Dilepas

JawaPos.com - Manchester City mulai menyusun rencana untuk mendatangkan Enzo Fernandez dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026.

The Citizens Manchester City dikabarkan tertarik serius kepada gelandang asal Argentina Enzo Fernandez. Namun, Chelsea tidak berniat melepas pemainnya dengan harga murah.

Manchester City harus menyiapkan dana sekitar £120 juta atau lebih dari Rp 2 triliun untuk memboyong Enzo Fernandez dari Chelsea.

Baca Juga:Cristiano Ronaldo Sampaikan Pesan Duka untuk Messi

Untuk memenuhi permintaan tersebut, City disebut bisa melakukan penjualan terhadap dua gelandangnya. Yakni Rodri dan Tijjani Reijnders.

Rodri saat ini masuk radar Barcelona. Klub asal Spanyol itu kabarnya telah mengajukan tawaran sekitar £51,3 juta untuk mendapatkan gelandang berusia 30 tahun tersebut.

Tawaran itu belum membuat Manchester City berubah pikiran. Mereka masih bertahan dengan harga sekitar £70 juta untuk melepas Rodri.

Situasi berbeda dialami Tijjani Reijnders. Pemain asal Belanda tersebut disebut tengah menjadi incaran klub Arab Saudi, Al Qadsiah.

Menurut laporan yang dikutip dari The Sun, pembicaraan mengenai transfer Reijnders masih berlangsung. Nilai kepindahannya diperkirakan mencapai £60 juta.