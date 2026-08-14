Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 14 Agustus 2026 | 20.16 WIB

Hoki Banget! 5 Zodiak Ini Disebut Jadi yang Paling Beruntung Selama Agustus 2026

Ilustrasi zodiak paling beruntung (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak paling beruntung (freepik)

 

JawaPos.com - Ramalan astrologi selama bulan Agustus 2026 menyebutkan lima zodiak memiliki keberuntungan paling kuat. 

Simak peluang cinta, karier, keuangan, dan perubahan positif yang menanti lima zodiak berikut ini.

Ya, Agustus 2026 menjadi salah satu bulan yang menarik dalam astrologi karena menghadirkan sejumlah transit penting yang dapat membawa perubahan pada kehidupan setiap zodiak

Mulai dari pergerakan Venus, Mercury, hingga pengaruh Jupiter dan energi gerhana, bulan ini disebut menghadirkan momentum baru bagi mereka yang siap mengambil peluang.

Menariknya, tidak semua zodiak mendapatkan pengaruh astrologi dengan intensitas yang sama. 

Beberapa tanda zodiak justru disebut memiliki horoskop yang lebih menjanjikan sepanjang Agustus, terutama dalam urusan perkembangan diri, hubungan, karier, serta kesempatan untuk memperbaiki kondisi kehidupan.

Menurut pembacaan YourTango, lima zodiak yang memiliki horoskop terbaik selama Agustus 2026 adalah Leo, Libra, Aquarius, Aries, dan Gemini. 

Kelimanya memiliki tema keberuntungan yang berbeda, tetapi sama-sama mendapatkan dorongan untuk bergerak maju dan tidak lagi terjebak dalam situasi yang stagnan.

Dikutip dari laman Your Tango, berikut Prediksi zodiak Leo, Libra, Aquarius, Aries, dan Gemini di bulan Agustus 2026.

1. Leo

Leo disebut sebagai salah satu zodiak dengan ramalan paling menjanjikan selama Agustus 2026. 

Energi bulan ini memberikan penekanan kuat terhadap keberanian Leo dalam mengejar tujuan, mengembangkan kemampuan, dan menunjukkan potensi yang selama ini mungkin belum sepenuhnya terlihat.

Pada awal Agustus, Matahari masih berada di Leo sehingga perhatian Leo tertuju pada pencapaian pribadi dan target yang ingin diwujudkan. 

Menurut YourTango, momentum ini menjadi semakin menarik ketika Mercury memasuki Leo pada 9 Agustus. 

Transit tersebut dikaitkan dengan munculnya ide-ide baru dan kemampuan Leo untuk membuat orang lain memperhatikan gagasan maupun kemampuan mereka.

Dalam urusan karier, Leo disarankan tidak terlalu ragu menunjukkan kemampuan. Jika selama ini ada proyek, rencana bisnis, atau keinginan mengembangkan keterampilan yang terus ditunda, Agustus dapat menjadi momentum untuk mulai bergerak.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Zodiak dengan Ramalan Terbaik Selama Agustus 2026! - Image
Zodiak

5 Zodiak dengan Ramalan Terbaik Selama Agustus 2026!

Jumat, 14 Agustus 2026 | 20.06 WIB

3 Zodiak yang Dapat Rezeki Besar di Agustus 2026, Semua Utangnya Langsung Dibayar Lunas - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Dapat Rezeki Besar di Agustus 2026, Semua Utangnya Langsung Dibayar Lunas

Jumat, 14 Agustus 2026 | 11.40 WIB

4 Zodiak Paling Berpeluang Dihampiri Rezeki Dadakan Agustus 2026, Pintu Keuangan Terbuka Lebar - Image
Zodiak

4 Zodiak Paling Berpeluang Dihampiri Rezeki Dadakan Agustus 2026, Pintu Keuangan Terbuka Lebar

Kamis, 13 Agustus 2026 | 05.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore