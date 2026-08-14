Hoki Banget! 5 Zodiak Ini Disebut Jadi yang Paling Beruntung Selama Agustus 2026

Ilustrasi zodiak paling beruntung (freepik)
JawaPos.com - Ramalan astrologi selama bulan Agustus 2026 menyebutkan lima zodiak memiliki keberuntungan paling kuat.
Simak peluang cinta, karier, keuangan, dan perubahan positif yang menanti lima zodiak berikut ini.
Ya, Agustus 2026 menjadi salah satu bulan yang menarik dalam astrologi karena menghadirkan sejumlah transit penting yang dapat membawa perubahan pada kehidupan setiap zodiak.
Mulai dari pergerakan Venus, Mercury, hingga pengaruh Jupiter dan energi gerhana, bulan ini disebut menghadirkan momentum baru bagi mereka yang siap mengambil peluang.
Menariknya, tidak semua zodiak mendapatkan pengaruh astrologi dengan intensitas yang sama.
Beberapa tanda zodiak justru disebut memiliki horoskop yang lebih menjanjikan sepanjang Agustus, terutama dalam urusan perkembangan diri, hubungan, karier, serta kesempatan untuk memperbaiki kondisi kehidupan.
Menurut pembacaan YourTango, lima zodiak yang memiliki horoskop terbaik selama Agustus 2026 adalah Leo, Libra, Aquarius, Aries, dan Gemini.
Kelimanya memiliki tema keberuntungan yang berbeda, tetapi sama-sama mendapatkan dorongan untuk bergerak maju dan tidak lagi terjebak dalam situasi yang stagnan.
Dikutip dari laman Your Tango, berikut Prediksi zodiak Leo, Libra, Aquarius, Aries, dan Gemini di bulan Agustus 2026.
Leo disebut sebagai salah satu zodiak dengan ramalan paling menjanjikan selama Agustus 2026.
Energi bulan ini memberikan penekanan kuat terhadap keberanian Leo dalam mengejar tujuan, mengembangkan kemampuan, dan menunjukkan potensi yang selama ini mungkin belum sepenuhnya terlihat.
Pada awal Agustus, Matahari masih berada di Leo sehingga perhatian Leo tertuju pada pencapaian pribadi dan target yang ingin diwujudkan.
Menurut YourTango, momentum ini menjadi semakin menarik ketika Mercury memasuki Leo pada 9 Agustus.
Transit tersebut dikaitkan dengan munculnya ide-ide baru dan kemampuan Leo untuk membuat orang lain memperhatikan gagasan maupun kemampuan mereka.
Dalam urusan karier, Leo disarankan tidak terlalu ragu menunjukkan kemampuan. Jika selama ini ada proyek, rencana bisnis, atau keinginan mengembangkan keterampilan yang terus ditunda, Agustus dapat menjadi momentum untuk mulai bergerak.
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Jawa Pos
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