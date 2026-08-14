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Jumat, 14 Agustus 2026 | 11.40 WIB

3 Zodiak yang Dapat Rezeki Besar di Agustus 2026, Semua Utangnya Langsung Dibayar Lunas

Ilustrasi Rezeki dan Peluang besar Terbuka (Freepik) - Image

Ilustrasi Rezeki dan Peluang besar Terbuka (Freepik)

JawaPos.com - Rezeki yang menyenangkan dan menentramkan hati dimungkinkan diperoleh oleh sejumlah orang terpilih di pertengahan tahun 2026 ini.

Kebaikan dikatakan akan datang ke hidup seseorang, khususnya kepada orang yang tengah kesulitan secara ekonomi.

Rezeki dikatakan akan datang dalam jumlah besar sehingga keberadaannya bisa digunakan untuk serangkaian keperluan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan dapat rezeki besar di bulan Agustus 2026 saat semua utangnya langsung dibayar lunas.

1. Zodiak Pisces

Sebagai seorang pemikir, setiap langkah yang diambil oleh mereka yang berzodiak pisces selalu penuh perhitungan.

Termasuk dengan bagaimana menyelesaikan tanggungan utang yang kerap membuat beban pikiran.

Astrolog meramalkan, keberuntungan akan hadir ke hidup mereka di pertengahan tahun kuda api ini.

Sedari bulan Agustus, pundi-pundi rupiah akan hadir melalui jalan atau usaha yang memang telah direncanakan sebelumnya hingga darinya uang yang datang bisa dipakai membayar utang.

2. Zodiak Aries

Editor: Hanny Suwindari
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