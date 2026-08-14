5 Zodiak dengan Ramalan Terbaik Selama Agustus 2026!

Ilustrasi zodiak (Freepik)
JawaPos.com - Berdasarkan pantauan astrologi, lima zodiak ini diprediksi memiliki ramalan terbaik selama Agustus 2026.
Simak peluang cinta, karier, keuangan, dan perubahan positif yang menanti bulan ini.
Berdasarkan Prediksi, Agustus 2026 membawa sejumlah perubahan energi astrologi yang menarik.
Bagi beberapa zodiak, bulan ini dapat menjadi momentum untuk membuka peluang baru, memperbaiki kondisi kehidupan, sekaligus mendapatkan kembali optimisme yang sempat meredup.
Selain itu, pergerakan Jupiter, Venus, Mercury, serta rangkaian gerhana pada Agustus menjadi beberapa faktor yang memberikan warna kuat terhadap perjalanan setiap zodiak.
Energi tersebut tidak selalu berarti keberuntungan datang secara instan, tetapi dapat mendorong seseorang mengambil keputusan yang selama ini tertunda.
Bahkan, beberapa zodiak disebut mendapatkan dukungan astrologi yang lebih kuat dibandingkan lainnya.
Mereka berpeluang mengalami perkembangan dalam urusan karier, finansial, hubungan sosial, hingga kehidupan pribadi.
Dikutip dari laman Your Tango, inilah lima zodiak yang disebut memiliki ramalan terbaik selama Agustus 2026.
1. Leo
Leo menjadi salah satu zodiak dengan prospek astrologi paling kuat selama Agustus 2026.
Salah satu alasannya adalah Jupiter yang sedang transit di Leo. Dalam astrologi, Jupiter kerap diasosiasikan dengan ekspansi, optimisme, peluang, dan pertumbuhan sehingga kehadirannya di wilayah Leo memberikan dorongan besar untuk berani berkembang.
Bagi Leo, Agustus dapat terasa seperti bulan ketika kepercayaan diri kembali meningkat.
Mereka mungkin menemukan keberanian untuk mengambil langkah yang sebelumnya terlalu berisiko, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun rencana pribadi. Ide yang sempat disimpan terlalu lama juga berpotensi mulai diwujudkan.
Dari sisi karier, momentum ini dapat dimanfaatkan Leo untuk menunjukkan kemampuan.
Jika selama beberapa bulan terakhir mereka bekerja keras tetapi belum mendapatkan apresiasi yang diharapkan, Agustus dapat menjadi periode untuk lebih berani memperlihatkan hasil kerja.
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