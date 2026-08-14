6 Zodiak dengan Temperamen Emosi Paling Meledak-ledak Menurut Astrologi

JawaPos.com – Zodiak memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan kemarahan ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan.

Beberapa zodiak dikenal memiliki temperamen paling meledak-ledak dibandingkan zodiak lainnya dalam astrologi.

Astrologi menjelaskan bahwa ledakan emosi ini sering muncul sebagai cara mempertahankan ego dan harga diri.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (14/8), dijelaskan mengenai beberapa zodiak dengan temperamen paling meledak-ledak menurut astrologi secara lengkap.

1. Aries

Aries dikenal sebagai zodiak yang paling mudah menunjukkan kemarahan dibandingkan zodiak lainnya.

Mereka cenderung bereaksi defensif secara berlebihan ketika merasa harga dirinya sedikit terganggu.

Sifat mudah tersinggung ini membuat mereka gampang meledak meski dipicu oleh hal kecil.