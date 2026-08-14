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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 14 Agustus 2026 | 19.51 WIB

6 Zodiak dengan Temperamen Emosi Paling Meledak-ledak Menurut Astrologi

Zodiak dengan temperamen emosi paling meledak-ledak menurut astrologi (Magnific/ wayhomestudio) - Image

Zodiak dengan temperamen emosi paling meledak-ledak menurut astrologi (Magnific/ wayhomestudio)

JawaPos.com – Zodiak memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan kemarahan ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan.

Beberapa zodiak dikenal memiliki temperamen paling meledak-ledak dibandingkan zodiak lainnya dalam astrologi.

Astrologi menjelaskan bahwa ledakan emosi ini sering muncul sebagai cara mempertahankan ego dan harga diri.

Dilansir dari laman YourTango pada  Jumat (14/8), dijelaskan mengenai beberapa zodiak dengan temperamen paling meledak-ledak menurut astrologi secara lengkap.

1. Aries

Aries dikenal sebagai zodiak yang paling mudah menunjukkan kemarahan dibandingkan zodiak lainnya.

Mereka cenderung bereaksi defensif secara berlebihan ketika merasa harga dirinya sedikit terganggu.

Sifat mudah tersinggung ini membuat mereka gampang meledak meski dipicu oleh hal kecil.

Ketika sesuatu menghalangi keinginan mereka, reaksi emosional yang muncul bisa sangat intens.

Editor: Novia Tri Astuti
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