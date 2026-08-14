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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 14 Agustus 2026 | 17.53 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Jumat 14 Agustus 2026: Perbanyak Istirahat dan Jaga Imunitas

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)

JawaPos.Com - Kesehatan Pisces pada Jumat, 14 Agustus 2026, menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

Kondisi tubuh mungkin terasa lebih sensitif sehingga Pisces disarankan memperbanyak waktu istirahat dan tidak memaksakan diri menjalani aktivitas yang terlalu padat ketika mulai merasakan kelelahan.

Pisces juga perlu menjaga pola tidur, makanan, dan asupan cairan agar energi tetap terjaga.

Suasana hati yang diprediksi Anxious menjadi pengingat untuk memberikan ruang bagi pikiran agar lebih tenang.

Jika memungkinkan, tunda perjalanan dan manfaatkan waktu untuk memulihkan kondisi tubuh terlebih dahulu.

Berikut ramalan kesehatan Pisces pada Jumat, 14 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari Pisces pada Jumat, 14 Agustus 2026

AstroTalk menyebut sistem kekebalan tubuh Pisces mungkin tidak berada dalam kondisi terbaik sehingga waktu untuk beristirahat perlu diperbanyak. 

Pisces sebaiknya tidak memaksakan diri menjalani aktivitas terlalu padat ketika tubuh mulai memberikan tanda-tanda kelelahan.

Kesibukan pekerjaan atau persoalan pribadi memang penting, tetapi kesehatan tetap perlu menjadi prioritas. 

Jangan menunggu tubuh benar-benar kehilangan tenaga sebelum memberikan waktu untuk beristirahat.

Jika tubuh terasa lebih lelah dari biasanya, kurangi aktivitas yang tidak mendesak. Gunakan waktu luang untuk tidur cukup dan memulihkan energi.

Pola tidur juga perlu diperhatikan. Hindari kebiasaan tidur terlalu larut hanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang sebenarnya masih dapat dilakukan pada hari berikutnya.

Selain tidur, Pisces perlu memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Pilih makanan yang seimbang dan usahakan tidak terlalu sering melewatkan waktu makan.

Editor: Novia Tri Astuti
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