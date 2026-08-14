Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Jumat 14 Agustus 2026: Jaga Cairan dan Dengarkan Tubuh

JawaPos.Com - Kesehatan Aquarius pada Jumat, 14 Agustus 2026, meminta perhatian lebih terhadap kondisi tubuh, terutama jika mulai muncul ketidaknyamanan yang berkaitan dengan kandung kemih.

Aquarius disarankan tidak mengabaikan perubahan tubuh hanya karena kesibukan sedang padat dan tetap memperhatikan kebutuhan cairan sepanjang hari.

Selain menjaga asupan cairan, Aquarius perlu menyeimbangkan aktivitas dengan istirahat yang cukup.

Suasana hati diprediksi Calm sehingga energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjalani aktivitas dengan lebih tenang, memperbaiki pola makan, bergerak secara rutin, serta memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk memulihkan diri.

Berikut ramalan kesehatan Aquarius pada Jumat, 14 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Aquarius pada Jumat, 14 Agustus 2026, meminta perhatian terhadap kondisi tubuh, terutama jika mulai muncul ketidaknyamanan pada bagian yang berkaitan dengan kandung kemih.

AstroTalk secara khusus mengingatkan Aquarius untuk lebih memperhatikan kesehatan tersebut.