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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 14 Agustus 2026 | 19.19 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 14 Agustus 2026: Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini, 14 Agustus 2026, diprediksi perlu lebih tenang menghadapi berbagai situasi yang muncul.

Perasaan gelisah dan kekhawatiran tentang masa depan berpotensi membuat pikiran terasa kurang nyaman.

Di tengah kondisi tersebut, penting bagi Capricorn untuk mengelola emosi dengan baik dan tidak terburu-buru mengambil keputusan.

Menyisihkan waktu untuk kegiatan spiritual juga dapat membantu menenangkan pikiran dan menjaga keseimbangan diri.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Jumat (14/8), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini Capricorn mungkin menghadapi perasaan gelisah yang cukup kuat. Kekhawatiran mengenai masa depan dapat membuat Anda sulit merasa tenang.

Cobalah mengalihkan perhatian pada kegiatan yang memberikan ketenangan, termasuk aktivitas spiritual. Menjaga pikiran tetap positif menjadi kunci untuk melewati hari dengan lebih baik.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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