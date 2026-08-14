Ramalan Percintaan Zodiak Taurus Jumat, 14 Agustus 2026: Terasa Semakin Dekat

JawaPos.com - Ramalan percintaan zodiak Taurus Jumat, 14 Agustus 2026 membawa energi positif dalam kehidupan asmara.
Hubungan Taurus diprediksi terasa semakin dekat, baik melalui komunikasi yang lebih hangat, perhatian kecil, maupun kesempatan menghabiskan waktu bersama orang yang disayangi.
Bagi Taurus yang masih lajang maupun sudah berpasangan, ramalan cinta hari ini menjadi momentum untuk membuka diri dan menikmati kedekatan yang mulai tumbuh.
Lantas, apakah hubungan Taurus akan berkembang ke tahap yang lebih serius pada 14 Agustus 2026?
Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan percintaan zodiak Taurus Jumat, 14 Agustus 2026.
Percintaan Taurus
Kehidupan asmara Taurus pada Jumat, 14 Agustus 2026, membawa suasana yang cukup menyenangkan.
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Jawa Pos
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