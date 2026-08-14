Ramalan Zodiak Taurus 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)
JawaPos.com – Jangan menghakimi seseorang hanya karena gaya hidupnya berbeda dari apa yang zodiak taurus anggap normal. Tidak semua orang memiliki pandangan yang sama tentang hubungan, pekerjaan, atau gaya hidup.
Meskipun ini mungkin tampak sulit dipahami dan bahkan menakutkan, cobalah untuk tidak terlalu keras pada orang lain. Lebih baik taurus menggunakan energi itu untuk menjaga kehidupan sendiri tetap pada jalurnya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Pesona zodiak taurus tampaknya akan membuat tertarik seseorang tanpa disadari. Terkait karir, cobalah untuk memenangkan hati orang lain melalui karisma dan pesonamu.
Sementara itu, jelajahi semua pilihan pengobatan dan pastikan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi. Terkait keuangan, taurus akan menghasilkan banyak uang dengan cukup mudah yang berguna untuk mengisi cadangan dana tambahan.
Cinta Taurus
Langkahmu terasa ringan dan kecerdasanmu mudah terpancar. Pesona taurus tampaknya memengaruhi orang di sekitar secara positif.
Taurus akan menarik perhatian seseorang tanpa menyadarinya. Nikmati hari ini, karena menyenangkan dan baik untuk kehidupan asmaramu.
Karir Taurus
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Jawa Pos
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