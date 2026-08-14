Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Aries dan Taurus ./Freepik/ natality
JawaPos.com - Hari ini, zodiak aries akan merasakan dorongan untuk mengubah beberapa hal dalam hidup. Aries memiliki keberanian untuk menghadapi masalah yang telah dihindari begitu lama. Jika tidak puas dengan sesuatu, penting untuk mengambil alih masalah tersebut dan mengubah keadaan.
Cobalah mengubah rasa frustrasi menjadi semangat dan menghadapi semua masalah secara langsung. Jika tidak bergerak maju, aries tidak dapat mengharapkan kemajuan.
Kondisi mental zodiak taurus lebih tajam dan jeli dari sebelumnya. Penerimaan dan kewaspadaan yang tinggi ini, akan terbukti sangat bermanfaat bagi taurus hari ini. Kemungkinan, beberapa komplikasi tak terduga akan muncul
Tetapi terus tidak perlu khawatir, karena akan mampu mengatasinya tanpa stres yang berlebihan. Terlebih lagi, komplikasi ini akan menjadi kesempatan untuk menunjukkan ketangkasan mentalmu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Bersiaplah karena pasangan zodiak aries akan mengejutkan dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Terkait karir, jangan cepat berpuas diri dan bersantailah terkait pekerjaan dan reputasimu.
Sementara itu, aries perlu mencari pengobatan alternatif untuk mengatasi sakit yang sedang diderita. Terkait keuangan, ambil risiko yang terukur saat akan berinvestasi dan beberapa pilihan aries pasti akan memberikan hasil finansial yang memuaskan.
Cinta Aries
Hari ini, pasangan akan mengejutkan aries dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Aries akan benar-benar merasa seperti berjalan di atas awan karena bahagia.
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Jawa Pos
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