Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 14 Agustus 2026 | 12.20 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Aries dan Taurus ./Freepik/ natality - Image

Ramalan zodiak Aries dan Taurus ./Freepik/ natality

JawaPos.com - Hari ini, zodiak aries akan merasakan dorongan untuk mengubah beberapa hal dalam hidup. Aries memiliki keberanian untuk menghadapi masalah yang telah dihindari begitu lama. Jika tidak puas dengan sesuatu, penting untuk mengambil alih masalah tersebut dan mengubah keadaan. 

Cobalah mengubah rasa frustrasi menjadi semangat dan menghadapi semua masalah secara langsung. Jika tidak bergerak maju, aries tidak dapat mengharapkan kemajuan.

Kondisi mental zodiak taurus lebih tajam dan jeli dari sebelumnya. Penerimaan dan kewaspadaan yang tinggi ini, akan terbukti sangat bermanfaat bagi taurus hari ini. Kemungkinan, beberapa komplikasi tak terduga akan muncul

Tetapi terus tidak perlu khawatir, karena akan mampu mengatasinya tanpa stres yang berlebihan. Terlebih lagi, komplikasi ini akan menjadi kesempatan untuk menunjukkan ketangkasan mentalmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Bersiaplah karena pasangan zodiak aries akan mengejutkan dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Terkait karir, jangan cepat berpuas diri dan bersantailah terkait pekerjaan dan reputasimu.

Sementara itu, aries perlu mencari pengobatan alternatif untuk mengatasi sakit yang sedang diderita. Terkait keuangan, ambil risiko yang terukur saat akan berinvestasi dan beberapa pilihan aries pasti akan memberikan hasil finansial yang memuaskan.

Cinta Aries

Hari ini, pasangan akan mengejutkan aries dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Aries akan benar-benar merasa seperti berjalan di atas awan karena bahagia. 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 12.45 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 12.40 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 12.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore