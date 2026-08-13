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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 13 Agustus 2026 | 23.20 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Jumat 14 Agustus 2026: Cinta dan Rezeki Membawa Kabar Baik

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Taurus besok, Jumat 14 Agustus 2026, membawa energi yang cukup menarik dalam berbagai sisi kehidupan. 

Taurus dikenal sebagai sosok yang peka terhadap suasana di sekitarnya, tetapi kepekaan tersebut sebaiknya tidak membuat semua emosi orang lain ikut terbawa ke dalam diri. 

Besok, Taurus justru perlu menjaga batas emosional agar tetap bisa menikmati hari dengan lebih ringan. 

Aktivitas fisik juga dapat membantu mengembalikan energi ketika tubuh mulai terasa lelah.

Dalam urusan asmara, Taurus mendapatkan kabar yang cukup menyenangkan. 

Taurus lajang berpeluang menarik perhatian seseorang, sedangkan mereka yang sudah memiliki pasangan dapat merasakan hubungan yang semakin dekat. 

Karier dan keuangan mungkin belum sepenuhnya memberikan kepastian, sehingga Taurus perlu bersabar dan tidak terburu-buru mengambil keputusan besar. 

Di sisi lain, ada kemungkinan kejutan keberuntungan yang datang tanpa diduga. 

Editor: Novia Tri Astuti
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