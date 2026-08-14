Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, perubahan positif besar menanti zodiak aquarius. Peluang finansial yang menarik menanti para profesional yang bekerja. Cobalah memanfaatkan peluang yang datang ini sebaik-baiknya.

Harapkan banyak keuntungan finansial dalam karirmu. Ketekunan dan kemandirian adalah kunci kesuksesan aquarius hari ini. Berpikirlah inovatif tentang bagaimana mencapai tujuan finansial, karena aquarius adalah penguasa inovasi.

Hari ini, zodiak pisces mungkin bertemu seseorang yang menarik secara tiba-tiba. Namun, berhati-hatilah dan berikan perhatian ekstra untuk menjaga hubunganmu. Jangan terburu-buru dan cobalah berteman baik untuk memberi waktu saling mengenal.

Jika sudah memiliki pasangan, hari ini akan penuh cinta. Pisces dapat mengharapkan kehidupan asmara yang damai. Selain itu, cobalah untuk menjadwalkan makan malam romantis untuk menambah pesona hubunganmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Kemungkinan besar, zodiak aquarius akan berhasil membujuk keluarga tentang kesesuain calon pasangan. Terkait karir, aquarius perlu menyusun strategi untuk hari-hari mendatang di kantor setelah mengalami periode yang menegangkan.

Sementara itu, mulailah program olahraga baru dan mengubah pola makan jika memiliki masalah berat badan. Pada sisi keuangan, ikuti kecepatan tempo kerja yang sibuk agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cukup cepat.

Cinta Aquarius