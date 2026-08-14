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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 14 Agustus 2026 | 16.24 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Jumat 14 Agustus 2026: Hindari Makanan Olahan

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.Com - Kesehatan Aries pada Jumat, 14 Agustus 2026, perlu mendapatkan perhatian lebih karena kondisi tubuh mungkin terasa lebih sensitif dari biasanya.

Aries disarankan mulai memperhatikan kebiasaan sehari-hari, terutama pilihan makanan, kebutuhan cairan, waktu istirahat, dan kemampuan menjaga energi agar tidak terkuras oleh aktivitas yang terlalu padat.

Selain kondisi fisik, Aries juga perlu menjaga keseimbangan emosional agar tidak mudah terbawa tekanan dari lingkungan sekitar.

Memberikan waktu untuk bersantai, melakukan aktivitas ringan, serta menjauh sejenak dari kesibukan dapat membantu menjaga tubuh dan pikiran tetap nyaman. 

Berikut ramalan kesehatan Aries pada Jumat, 14 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Aries pada Rabu, 12 Agustus 2026, membutuhkan perhatian lebih, terutama karena energi tubuh mungkin terasa lebih sensitif. 

AstroTalk menyarankan Aries mengambil langkah pencegahan tambahan dan menghindari makanan olahan.

Makanan olahan yang terlalu sering dikonsumsi dapat membuat pola makan menjadi kurang seimbang. 

Editor: Novia Tri Astuti
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