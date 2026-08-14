Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Jumat 14 Agustus 2026: Energi Kuat, Tetapi Jangan Abaikan Rasa Lelah

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)
JawaPos.Com - Kesehatan Taurus pada Jumat, 14 Agustus 2026, perlu diperhatikan terutama dari bagaimana tubuh merespons aktivitas sepanjang hari.
Meski energi fisik cukup mendukung untuk bergerak, Taurus mungkin tetap merasakan kelelahan yang membuat suasana hati menurun.
Kondisi tersebut menjadi pengingat agar aktivitas dan waktu pemulihan tetap berjalan seimbang.
Taurus dapat menjaga kebugaran melalui gerakan ringan, pola tidur yang lebih teratur, makanan bergizi, serta asupan cairan yang cukup.
Di sisi lain, menjaga batas emosional juga penting agar Taurus tidak ikut terbebani oleh suasana hati orang lain di sekitarnya.
Berikut ramalan kesehatan Taurus pada Jumat, 14 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Kesehatan Taurus pada Jumat, 14 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap tingkat energi tubuh.
AstroTalk menempatkan mood Taurus dalam kondisi Tired, tetapi juga menyebut bahwa energi fisik sebenarnya cukup kuat dan aktivitas tubuh dapat membantu membuat Taurus merasa lebih segar.
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Jawa Pos
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