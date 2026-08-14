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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 14 Agustus 2026 | 09.25 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Capricorn 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keua

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius yang terhormat mungkin mengalami kekecewaan dan frustrasi di beberapa bidang.

Rencana dan tujuan yang sagitarius tetapkan untuk diri sendiri mungkin sulit dicapai, sehingga berdampak pada produktivitas dan membuat tidak bahagia. Cobalah untuk tidak terlalu khawatir tentang masalah yang bersifat sementara ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius merasa bahagia karena memiliki kesamaan pandangan dengan pasangan tentang konsep acara pernikahan. Terkait karir, identifikasi dan hindari siapa pun yang mencoba merusak reputasi atau menggagalkan proyekmu.

Sementara itu, lakukan latihan ringan untuk mengurangi stres serta ketegangan fisik. Pada ranah keuangan, spekulasi keuangan yang dilakukan saat ini akan membuahkan hasil di kemudian hari.

Cinta Sagitarius

Sagitarius akan merasa bahagia karena memiliki kesamaan pandangan dengan pasangan mengenai konsep acara pernikahan yang akan datang. Bahkan, keluarga juga akan setuju dengan detailnya. 

Perencanaan akan berjalan relatif lancar dan setiap perselisihan yang muncul akan diselesaikan dengan mudah.

Karir Sagitarius

Editor: Hanny Suwindari
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