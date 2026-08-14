Ramalan Zodiak Cancer 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Cancer. (Freepik)
JawaPos.com - Menyelesaikan pekerjaan seharusnya tidak menjadi masalah bagi zodiak cancer hari ini. Bahkan jika merasa lelah, kemungkinan cancer akan mendapatkan energi baru yang memberi dorongan dan tekad untuk menyelesaikan proyek.
Rencanakan beberapa kegiatan menyenangkan setelah selesai, seperti berkumpul dengan teman-teman atau menghadiri acara yang benar-benar menarik minatmu. Cancer pantas mendapatkannya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Cancer (21 Juni – 22 Juli)
Zodiak cancer bisa beristirahat dari urusan percintaan dengan mengajak beberapa teman untuk pergi bersama. Terkait karir, upaya konsisten di tempat kerja dan penggunaan taktik dalam menangani kolega, akan memberi cancer reputasi positif.
Sementara itu, selidiki terapi alternatif dan cara-cara baru untuk mengobati penyakit yang sedang diderita. Terkait keuangan, jauhi pasar saham karena situasinya tengah tidak stabil sehingga cancer bisa saja mengalami kerugian.
Cinta Cancer
Planet-planet membuat cancer ingin bersantai hari ini. Cobalah mengajak beberapa teman untuk pergi menonton film atau makan malam.
Aktivitas-aktivitas ini akan membawa kegembiraan, karena kegiatan rekreasi diindikasikan sangat menyenangkan. Beristirahatlah dari urusan percintaan hari ini.
Karir Cancer
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Jawa Pos
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