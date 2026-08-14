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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 14 Agustus 2026 | 11.15 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Gemini. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Gemini. (Freepik)

JawaPos.com - Teman-teman mungkin mencari nasihat atau tempat curhat kepada zodiak gemini. Gemini adalah salah satu orang terbaik untuk memberikan dukungan dan perhatian yang mereka butuhkan. 

Hanya saja, jangan terlalu banyak memberi kepada orang lain sehingga gemini tidak memiliki apa pun yang tersisa untuk diri sendiri. Persahabatan sejati adalah tentang berbagi masalah. Kelelahan akan membuat gemini tidak dapat membantu siapa pun.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu meluangkan waktu untuk fokus memikirkan apa yang dicari dalam diri seorang pasangan. Terkait karir, jangan membiarkan rasa cepat puas diri menghambat kemajuanmu.

Sementara itu, kabar baik dari orang lain akan membuat kesehatan dan suasana hati gemini meningkat. Terkait keuangan, hindari melakukan investasi berisiko jangka pendek yang akan mendatangkan lebih banyak kerugian.

Cinta Gemini

Jika masih lajang, gemini mungkin merasa frustrasi karena kurangnya perkembangan dalam kehidupan percintaan akhir-akhir ini. Hari ini terasa berjalan lambat bagi gemini.

Tetapi, semuanya belum hilang karena gemini dapat meluangkan waktu untuk fokus pada apa yang sebenarnya dicari dalam diri seorang pasangan. Setelah lebih memahami apa yang diinginkan, gemini akan lebih beruntung saat mencari pasangan.

Karir Gemini

Editor: Hanny Suwindari
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